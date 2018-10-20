2018-10-20T15:10:39+03:00
В мире

В Китае врачи извлекли из глаза младенца более 10 червей

Мать пятимесячного Дун-Дуна заметила, что ее сын слишком часто трет глаз, и решила отнести его в больницу [фото]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ребенок мог заразиться глазной инфекцией от животныхРебенок мог заразиться глазной инфекцией от животныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Китайские врачи извлекли из глаза пятимесячного ребенка 11 живых круглых червей. Операция была проведена в одной из больниц города Сиань в провинции Китая Шэньс в центре республики.

Мама малыша рассказала, что в какой-то момент ее сын Дун-Дун стал слишком часто тереть глаз, и тогда женщина решила показать его врачам. При осмотре доктора обнаружили на поверхности глазного яблока и под нижним веком младенца более десятка паразитов.

Мать ребенка заметила, что младенец испытывает дискомфорт

Мать ребенка заметила, что младенец испытывает дискомфорт

Удалять их из глаза ребенка пришлось с помощью специальных щипцов. Вся операция заняла 21 минуту. Сразу после этого извлеченных червей отправили на изучение в лабораторию. Сам мальчик пока остается под присмотров медиком. Ему поставили диагноз "телязиоз", что означает поражение глаза круглыми червями.

Такая инфекция встречается не только у людей, но также среди кошек и собак. Обычно, личинки паразитов заносятся в глаза мухой вида Phortica variegata. Мать мальчика заявила, что у них дома нет животных, но подчеркнула, что незадолго до происшествия Дун-Дун контактировал с соседскими питомцами, передает Daily Mail.

Сайт kp.ru писал о том, что примерно четыре года назад из мозга 50-летнего китайца извлекли червя, который проживал в организме несколько лет. Еще в 2008 году у мужчины начала часто болеть голова, случались припадки и галлюцинации.

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