2018-10-21T15:18:41+03:00
Спорт

Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

И возглавил наблюдательной совет организации
Дарья ИВАШКИНА
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Боец смешанных единоборств Федор ЕмельяненкоБоец смешанных единоборств Федор ЕмельяненкоФото: REUTERS
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В воскресенье, 21 октября, прошла внеочередная конференция Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России. А по ее итогам выяснилось, что боец ММА Федор Емельяненко покинул пост главы спортивной организации и возглавил ее наблюдательный совет. Также стало известно имя нового президента союза: им стал Радмир Габдуллин, который ранее занимал пост вице-президента.

«Прошла внеочередная конференция организации, Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет. Президентом стал Радмир Габдуллин», - сказали в пресс-службе организации ТАСС. При этом там отметили, что состав наблюдательного совета планируется сформировать в ближайшее время.

Напомним, Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания этой спортивной организации в 2012 году. Причем эту должность он совмещал со спортивной карьерой. Так, буквально на днях состоялся бой Федора Емельяненко с Чейлом Сонненом. Как сообщал сайт kp.ru, закончился поединок тем, что россиянин нокаутировал американца в первом раунде. Для российского бойца ММА эта победа стала 13-й, одержанной нокаутом.

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