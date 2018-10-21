Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

21 Окт. 15:18 2018-10-21T15:18:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 21 октября, прошла внеочередная конференция Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России. А по ее итогам выяснилось, что боец ММА Федор Емельяненко покинул пост главы спортивной организации и возглавил ее наблюдательный совет. Также стало известно имя нового президента союза: им стал Радмир Габдуллин, который ранее занимал пост вице-президента.

«Прошла внеочередная конференция организации, Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет. Президентом стал Радмир Габдуллин», - сказали в пресс-службе организации ТАСС. При этом там отметили, что состав наблюдательного совета планируется сформировать в ближайшее время.

Напомним, Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания этой спортивной организации в 2012 году. Причем эту должность он совмещал со спортивной карьерой. Так, буквально на днях состоялся бой Федора Емельяненко с Чейлом Сонненом. Как сообщал сайт kp.ru, закончился поединок тем, что россиянин нокаутировал американца в первом раунде. Для российского бойца ММА эта победа стала 13-й, одержанной нокаутом.