2018-10-22T07:10:38+03:00
Экономика

В S7 Group предупредили об угрозе остановки работы российских авиакомпаний

По мнению гендиректора авиакомпании «Сибирь», к этому может привести перенос в Россию серверов для покупки билетов и регистрации на рейсы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На данный момент крупнейшие российские авиакомпании - «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» - пользуются услугами иностранных провайдеровНа данный момент крупнейшие российские авиакомпании - «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» - пользуются услугами иностранных провайдеровФото: Мария ГОРЕЛОВА
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Многие российские авиакомпании могут остановить работу, если серверы и базы данных для бронирования и покупки билетов перенесут на территорию страны. Об этом в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну еще в июле предупредил гендиректор входящей в S7 Group авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков.

Ранее Минтранс разработал проект постановления правительства, по которому с 1 января 2020 года бронирование, продажа билетов и регистрация на внутрироссийские рейсы должны происходить через серверы, размещенные в России.

Однако, как пишет главе АЭВТ Владимир Объедков, на практике это может привести к полной остановке деятельности российских авиакомпаний, в лучшем случае – долгому (от двух до четырех лет) и дорогостоящему переходу на другие системы бронирования, сообщает газета «Ведомости», сотрудники которой ознакомились с текстом документа.

Издание отмечает, что на сегодняшний день крупнейшие российские авиакомпании – «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» – пользуются услугами иностранных провайдеров.

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