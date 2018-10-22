2018-10-22T12:03:37+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил с 80-летием театрального режиссера Рудольфа Фурманова

Он отметил его высокий профессионализм, талант, режиссерские и литературные работы
Дарья ТИХОНОВА
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Рудольф Фурманов — известный актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артистРудольф Фурманов — известный актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артистФото: Олег ЗОЛОТО
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Президент Владимир Путин сердечно поздравил Рудольфа Фурманова с юбилеем. Письмо с поздравлением было выложено на сайте Кремля.

Президент пожелал ему здоровья, успехов и безграничного вдохновения. Также Владимир Путин сделал акцент на большой вклад в развитии Санкт-Петербургского театра «Русская Антерприза», который приобрел общественное признание не только в стране, но и во всем мире.

Рудольф Фурманов — известный актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист РФ.

В 80-х годах Фурмановым был открыт первый коммерческий театр с контрактной группой - «Русская Антреприза» имени А.А.Миронова. В 2010 году Рудольф Давыдович основал театральную премию «Фигаро» имени Андрея Миронова, которая присуждается за высокие достижения в области драматического искусства (первое награждение состоялось 8 марта 2011 года в день 70-летия актера).

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