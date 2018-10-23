2018-10-23T13:56:22+03:00
Общество

Глава Дагестана: На уехавших воевать в Сирию боевиков списывались предназначенные инвалидам бюджетные средства

Владимир Васильев раскрыл подробности коррупционного скандала с выдачей в республике недостоверных свидетельств об инвалидности
Денис СУХОВ
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Глава Дагестана Владимир ВасильевГлава Дагестана Владимир ВасильевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Высокопоставленные госслужащие в Дагестане за взятки выдавали свидетельства об инвалидности и даже списывали средства по линии Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на боевиков, уехавших воевать в Сирию.

Об этом рассказал ТАСС глава республики Владимир Васильев.

По его словам, совершенно здоровым людям за взятки выдавались поддельные документы, в соответствии с которыми полагаются немалые льготы, бесплатные медицинские лекарства и выплаты из государственного бюджета.

«Даже на дагестанцев, уехавших воевать за боевиков в Сирию, ухитрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги из казны. До такого ведь еще додуматься нужно», - возмутился Васильев.

Васильева назначили временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года вместо ушедшего в отставку Рамазана Абдулатипова. В минувшем сентябре парламент республики избрал Васильева губернатором региона.

После смены руководства с начала 2018 года в республике проводятся масштабные антикоррупционные проверки, по итогам которых задержаны несколько высокопоставленных чиновников, в том числе премьер-министр, два вице-премьера, а также депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов - брат экс-главы региона.

Главу дагестанского Фонда обязательного медицинского страхования Магомеда Сулейманова задержали 18 августа. По версии следствия, в период с 2010-2018 годов чиновник организовал преступное сообщество, выводившее денежные средства фонда по поддельным документам за якобы оказанные медицинские услуги.

В конце мая прокуратура завела уголовное дело в отношении главы Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева. Следствие установило, что он систематически получал взятки за выдачу фальшивых справок об инвалидности, за период с 2014 по 2018 годы сумма этих «подношений» оценивается в 52 млн рублей.

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