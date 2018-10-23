Автомобиль премьер-министра Словакии врезался в оленя

23 Окт. 20:38 2018-10-23T20:38:45+03:00

В результате аварии травмы получил водитель политика, сам же Петер Пеллегрини не пострадал

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини попал в аварию с участием оленя. Инцидент произошел в этот вторник, 23 октября, на северо-востоке страны.

Сообщается, что глава правительства направлялся на выездное заседание кабинета министров, которое должно было состояться в городе Кежмарок, однако во время движения по трассе в районе Попрада и Вельки-Ломницы случилось ДТП.

По данным радио RTVS, на дорогу выбежал олень, и водитель автомобиля просто не успел уйти от столкновения. Сам Пеллегрини в результате инцидента не пострадал. Легкие травмы получил лишь мужчина, находившийся за рулем. О состоянии оленя не сообщается.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре этого года в серьезное ДТП попал также кортеж президента Молдавии Игоря Додона. В результате аварии пострадали его мать и один из сыновей.