Автомобиль премьер-министра Словакии врезался в оленя
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини попал в аварию с участием оленя. Инцидент произошел в этот вторник, 23 октября, на северо-востоке страны.
Сообщается, что глава правительства направлялся на выездное заседание кабинета министров, которое должно было состояться в городе Кежмарок, однако во время движения по трассе в районе Попрада и Вельки-Ломницы случилось ДТП.
По данным радио RTVS, на дорогу выбежал олень, и водитель автомобиля просто не успел уйти от столкновения. Сам Пеллегрини в результате инцидента не пострадал. Легкие травмы получил лишь мужчина, находившийся за рулем. О состоянии оленя не сообщается.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в сентябре этого года в серьезное ДТП попал также кортеж президента Молдавии Игоря Додона. В результате аварии пострадали его мать и один из сыновей.