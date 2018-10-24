Дочь Майкла Джексона получила предложение руки и сердца
Дочь Майкла Джексона скоро отправится к алтарю. 20-летняя девушка получила предложение руки и сердца от музыканта Гэбриеля Гленна.
Пэрис и Гленн встречаются с начала 2018 года. Они довольно часто появляются вместе на публике и ни у кого не возникает сомнения в серьезности намерения молодых людей.
Подробности предстоящей церемонии пока не разглашаются. Известно, что Пэрис против заключения брачного контракта, хотя ее состояние достаточно велико.
Сейчас девушка и ее возлюбленный вместе организовали музыкальную группу Soundflowers. Ранее Пэрис пробовала себя в модельном бизнесе и актерском ремесле, сообщает сайт «Дни.ру».
Пэрис всегда была очень закрытой девочкой. Этому ее научил отец, который еще в детстве "завешивал" своим детям лицо вуалью и прятал их от прессы под покрывалами. Но девочка созрела, и стала потихонечку коммуницировать с реальностью. К сожалению, не всегда она была к ней доброжелательна.