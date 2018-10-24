2018-10-24T13:11:47+03:00
Общество

Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить

Курильщикам предстоит запастись терпением и полностью пройти терапию
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Назван эффективный способ бросить куритьНазван эффективный способ бросить курить
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По данным Минздрава РФ, около 30% взрослого населения России являются заядлыми курильщиками. При этом более половины от этого показателя мечтают избавиться от зависимости, но по каким-либо причинам не могут этого сделать. Еще около 40% всего курящего населения пытались бросить вредную привычку, но не справились. Желания, терпения и силы воли справиться с табачной зависимостью хватило только 5% курильщиков.

Как отмечают ученые, мозг зависимых людей начинает работать по-другому, из-за чего людям становится сложно справиться со своей привычкой. Так, специалисты провели эксперимент и выяснили, что если некурящему человеку показать еду или деньги, то он испытает положительные эмоции, в то время как курильщики останутся к этим стимулам равнодушными, а радость будут испытывать лишь при виде сигарет.

По мнению врачей-наркологов, наиболее эффективный метод борьбы с курением заключается в совмещении никотино-заместительной терапии и психотерапии. Важно подобрать подходящие конкретному человеку препараты, а также провести курс не менее трех месяцев. Из-за преждевременного завершения лечения у курильщика может случиться рецидив, передает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на РИА Новости.

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