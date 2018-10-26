Москалькова назвала историю с пытками заключенного в ярославской колонии «отвратительным явлением»

26 Окт. 00:10 2018-10-25T23:06:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В интервью «КП» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова охарактеризовала пытки в колониях как «отвратительное явление». И прокомментировала самый резонансный случай — истязание арестанта в исправительном учреждении под Ярославлем:

— Избиение в ярославской колонии — факт вопиющий. Поэтому я обратилась и в Следственный комитет РФ, и во ФСИН (Федеральную службу исполнения наказаний — Ред.) с требованием провести тщательную и проверку. По её результатам в отношении 12 сотрудников, виновных в избиении осуждённого, возбуждено уголовное дело, вся дюжина взята под стражу. Кроме того, уволено 18 служащих уголовно-исправительной системы, имевших отношение к преступлению, — отметила омбудсмен в беседе с «Комсомолкой».

Напомним, летом в СМИ появился видеоролик с записью истязаний и оскорблений, которым подвергался Евгений Макаров — заключённый исправительной колонии (ИК)-1 в пригороде Ярославля. Причём попавшее на камеру избиение имело место ещё в 2017 году, примерно за 12 месяцев до публикации самого материала.

В четверг, 25 октября, Следственный комитет возбудил два уголовных дела, объединив в одно производство многочисленные факты пыток в ярославских ИК-1 и ИК-8 в 2016-17 годах. Вероятно, существенную роль в этом сыграло и обращение Москальковой, о котором та рассказала «КП».