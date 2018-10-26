2018-10-26T02:54:54+03:00
Звезды

В США на аукционе впервые продали картину, созданную искусственным интеллектом

Авторы проекта решили доказать, что алгоритмы способны подражать творчеству
Юлия ДИВЕЕВА
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На аукционе картину, созданную компьютерной программой, продали почти за полмиллиона долларовНа аукционе картину, созданную компьютерной программой, продали почти за полмиллиона долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском Нью-Йорке прошел аукцион Christies, на котором была продана картина «Портрет Эдмонда Белами», созданная с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.

Рисунок, созданный с помощью сложного алгоритма, был признан художественным произведением и продан за немыслимую сумму – 432,5 тысячи долларов при стартовой оценке в 7-10 тысяч долларов.

"Портрет Эдмонда Белами". Фото: Сайт аукционного дома Christies

"Портрет Эдмонда Белами". Фото: Сайт аукционного дома Christies

«Мы дали системе набор данных из 15 000 портретов, написанных между 14-м и 20-м веками. Генератор создает новое изображение на основе набора, затем Дискриминатор пытается определить разницу между творением человека и созданным Генератором. Цель состоит в том, чтобы обмануть Дискриминатора, выдавая новые образы за реальные портреты», - пояснил программист.

Картина является частью проекта портретов вымышленной семьи Белами, на которым работали три студента из Франции. Как рассказал Хьюго Каселлес-Дюпре, алгоритм состоит из двух частей – генератора и дискриминатора.

Картина, которая по сути является научным проектом, выглядит незавершенной, черты лица мужчины на портрете размыты, а фон не дорисован. Каселлес-Дюпре отметил, что их группа проводила опыты и с изображениями пейзажей и обнаженных тел, также на основе тысяч работ известных художников.

«Но мы обнаружили, что портреты предоставили лучший способ проиллюстрировать нашу точку зрения, которая заключается в том, что алгоритмы способны подражать творчеству», - подчеркнул студент.

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