2018-10-26T07:37:11+03:00
Наука

Bloomberg: SpaceX возьмет в кредит $500 миллионов

Переговоры с потенциальными инвесторами ведет банк Goldman Sachs
Юлия ДИВЕЕВА
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SpaceX привлечет кредит на развитие своих космических программSpaceX привлечет кредит на развитие своих космических программФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска может взять кредит на сумму 500 миллионов долларов. Причем переговоры с потенциальными инвесторами ведет Goldman Sachs Group Inc.

По данным агентства Bloomberg, первые встречи прошли уже на этой неделе. SpaceX нуждается в дополнительных средствах для реализации дальнейших глобальных целей по исследованию космического пространства, в том числе полетов на Марс.

Сейчас стоимость компании Маска оценивается примерно в 28 миллиардов долларов. В этом году SpaceX совершила 17 запусков ракет-носителей с космическими аппаратами, что меньше прошлогоднего показателя. Доставка спутников на орбиту для телекоммуникационных компаний и военных является основным источником доходов корпорации.

Также у SpaceX получила многолетние контракты на миллиарды долларов с NASA, Пентагоном и разведывательными ведомствами США. Так команда Маска разрабатывает корабли, для доставки астронавтов на МКС. Правда сроки первых полетов все время отодвигаются.

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