Bloomberg: SpaceX возьмет в кредит $500 миллионов
Американская аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска может взять кредит на сумму 500 миллионов долларов. Причем переговоры с потенциальными инвесторами ведет Goldman Sachs Group Inc.
По данным агентства Bloomberg, первые встречи прошли уже на этой неделе. SpaceX нуждается в дополнительных средствах для реализации дальнейших глобальных целей по исследованию космического пространства, в том числе полетов на Марс.
Сейчас стоимость компании Маска оценивается примерно в 28 миллиардов долларов. В этом году SpaceX совершила 17 запусков ракет-носителей с космическими аппаратами, что меньше прошлогоднего показателя. Доставка спутников на орбиту для телекоммуникационных компаний и военных является основным источником доходов корпорации.
Также у SpaceX получила многолетние контракты на миллиарды долларов с NASA, Пентагоном и разведывательными ведомствами США. Так команда Маска разрабатывает корабли, для доставки астронавтов на МКС. Правда сроки первых полетов все время отодвигаются.