Горбачев считает, что США объявили новую гонку вооружений

26 Окт. 11:34 2018-10-26T11:34:12+03:00

По мнению экс-президента СССР, именно об этом свидетельствует выход Соединенных Штатов из договора о РСМД

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что в мире была объявлена новая гонка вооружений, и начали ее именно Соединенные Штаты.

Политик напомнил, что после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 85% ядерных арсеналов Вашингтона и Москвы были списаны и по большей части уничтожены.

"Сегодня это невероятное достижение, которым оба государства могут по праву гордиться, под угрозой. <...> Меня спрашивают, чувствую ли я горечь, наблюдая за распадом всего того, чего я с таким трудом пытался достичь. Но это не личный вопрос - на кону гораздо больше", - говориться в статье Горбачева, размещенной на сайте газеты The New York Times.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США заявили о намерении выйти их ДРСМД, поскольку Россия якобы не соблюдает пункты соглашения.

Между тем, Горбачев напомнил, что данный документ является уже далеко не первой "жертвой милитаризации международных отношений". Так, в 2002 году Штаты вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в 2018-м - из ядерной сделки по Ирану. Кроме того, военные расходы американцев достигли "астрономических показателей".

"Объявлена новая гонка вооружений", - подытожил бывший глава государства.

Он добавил, что из этой "глобальной вседозволенности" никто не сможет извлечь выгоду, победителей в такой войне также не будет.