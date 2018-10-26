Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

26 Окт. 13:47 2018-10-26T13:48:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Центральный банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Соответствующий документ опубликован на сайте Центрального банка РФ.

"Ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, но проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте, объяснил регулятор. Кроме того, сохраняется неопределенность "относительно дальнейшего развития внешних условий".

"Ситуация на внутреннем финансовом рынке во второй половине сентября — октябре стабилизировалась, курсовая волатильность снизилась. Этому способствовали решения Банка России в сентябре о повышении ключевой ставки и приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца 2018 года, а также некоторая стабилизация внешних условий", - сообщил ЦБ.

Отмечается, что следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 декабря 2018 года.

Ранее kp.ru сообщал, что ЦБ ограничит ставки по микрозаймам.