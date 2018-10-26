Суд в Москве оштрафовал издателя журнала The New Times на 22 миллиона рублей

26 Окт. 18:46 2018-10-26T18:49:49+03:00

Как выяснилось, ООО «Новые времена» не предоставило сведения об иностранных источниках финансирования в Роскомнадзор

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В пятницу, 26 октября, мировой судебный участок Тверского района оштрафовал на 22 миллиона 250 тысяч рублей ООО «Новые времена» - издателя журнала The New Times.

Как стало известно, суд пришел к выводу, что «Новые времена», получив 22,25 миллиона рублей от НКО-иноагента «Фонд поддержки свободы прессы», не предоставили в Роскомнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников.

«ООО "Новые времена" <…> оштрафовано на 22 миллиона 250 тысяч рублей по статье КоАП 13.15.1 - за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор», - сказала главный редактор издания Евгения Альбац «Интерфаксу», подчеркнув, что это первое применение данной статьи Кодекса об административных правонарушениях в нашей стране.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому СМИ, получающие финансирование из-за границы, могут быть признаны в нашей стране иностранными агентами.