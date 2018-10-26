2018-10-26T18:53:33+03:00
Происшествия

В Турции две женщины провалились под асфальт

Этот инцидент зафиксировали видеокамеры [видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Женщины упали в складские помещение магазинаЖенщины упали в складские помещение магазинаФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В Турции две женщины провалились под асфальт во время прогулки. Две сотрудницы центра семейного здоровья, врач Сузан Кудай Балык и медсестра Озлем Дуймазшли по улице города Диярбакыр. Затем они остановились, чтобы поговорить, но в этот момент под ними внезапно провалился пласт асфальта. Всё это зафиксировали видеокамеры. Запись была опубликована на YouTube канале новостного агентства DHA.

Прохожие сразу поспешили женщинам на помощь. Они вызвали скорую, и пострадавшие были доставлены в больницу. По словам врачей, женщины отделались легким испугом и не получили серьёзных ранений. Вскоре они были выписаны. Об этом сообщило издание CNN TURK.

В Турции две женщины провалились под асфальт.

На место происшествия вызвали полицию. Выяснилось, что место куда провалились женщины, является складским помещением магазина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минкультуры РФ объяснило ситуацию с прокатом фильма «Хантер Киллер»
Ляшко с иронией ответил на попадание под санкции России
Президент Молдавии назвал прорывной встречу с Путиным
Суд в Херсоне продлил срок ареста Вышинского
Бензин заморозили: топливо не будет дорожать до конца 2018 года
Прокурорам России поручили усилить контроль за дознанием
Путин: голос России в будущем будет звучать достойно и уверенно
Замглавы МИД РФ заявил, что Россия и Белоруссия имеют потенциал для ответа на размещение базы США в Польше
В Великобритании женщина «окаменела» из-за некомпетентности врачей
Путин: вмешательство в церковную жизнь на постсоветском пространстве чревато серьезными последствиям
Великобритания легализовала марихуану
В Москве избит актер Даниил Страхов
Депутат Верховной рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой