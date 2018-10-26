26 Окт. 18:53 2018-10-26T18:53:33+03:00

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В Турции две женщины провалились под асфальт во время прогулки. Две сотрудницы центра семейного здоровья, врач Сузан Кудай Балык и медсестра Озлем Дуймазшли по улице города Диярбакыр. Затем они остановились, чтобы поговорить, но в этот момент под ними внезапно провалился пласт асфальта. Всё это зафиксировали видеокамеры. Запись была опубликована на YouTube канале новостного агентства DHA.

Прохожие сразу поспешили женщинам на помощь. Они вызвали скорую, и пострадавшие были доставлены в больницу. По словам врачей, женщины отделались легким испугом и не получили серьёзных ранений. Вскоре они были выписаны. Об этом сообщило издание CNN TURK.

В Турции две женщины провалились под асфальт.

На место происшествия вызвали полицию. Выяснилось, что место куда провалились женщины, является складским помещением магазина.