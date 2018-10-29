2018-10-29T09:12:38+03:00
Спорт

Татьяна Лебедева рассказала, почему не стала обжаловать свои допинг-пробы

Российскую спортсменку лишили медалей, завоеванных на Олимпиаде 2008 года в Пекине
Ася РОМАНЧУК
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Татьяна Лебедева рассказала о допинг-пробахТатьяна Лебедева рассказала о допинг-пробахФото: Андрей МИРЕЙКО
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Татьяна Лебедева поделилась, почему не стала обжаловать решение об аннулировании своих медалей, полученных за Олимпийские игры 2008 года в Пекине.

Спортсменка уверена, что если бы ее правоту признали, то пришлось бы аннулировать 500 аналогичных решений, принятых по результатам допинг-проб.

Чемпионка уверена, что проблема в «сырых» критериях оценки, именно поэтому так много спортсменов оказались обвинены в применении запретных препаратов.

- У меня больше года шло разбирательство. Были привлечены сильные эксперты, один из них номинировался на Нобелевскую премию. Правда, по физике. Он должен был изучить проблему с разных стороны: физической, химической. В 2016 году, когда перепроверяли мои пекинские пробы, методика была несовершенной. Меня дисквалифицировали на основе «сырых» критериев и неапробированной методики. Если бы мы выиграли дело, то пришлось бы признать, что 500 других решений по аналогичным делам вынесены незаконно. Для ВАДА – это опорочить честь мундира, - рассказывает Татьяна Лебедева газете «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что чемпионку лишили двух медалей, взятых на Олимпиаде. Свою вину она не признала.

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