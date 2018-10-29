Япония разместит базу Сил самообороны в Восточно-Китайском море

29 Окт. 15:16 2018-10-29T15:16:28+03:00

На отдаленном юго-западном острове Исигаки дислоцируют военный гарнизон численностью 500-600 человек, средства ПВО и противокорабельные ракеты

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Япония планирует разместить на отдаленном острове Исигаки в Восточно-Китайском море гарнизон Сил самообороны и ракетную батарею.

Об этом сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что для размещения военной базы на удаленном юго-западном острове потребуется 46 гектаров земли. Здесь будут дислоцированы гарнизон численностью 500-600 военнослужащих, средства противовоздушной обороны, а также противокорабельные ракеты.

Кроме того, весной японское командование начнет строительство базы на соседнем острове Мияко. Также на прилегающем к Тайваню острове Ёнагуни уже развернута станция радарного слежения.

Исигаки располагается в 110 км к югу от спорного архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), на который также претендует Китай. В настоящее время японские военные гарнизоны размещены в регионе только на крупном острове Окинава.

Япония утверждает, что установила контроль над Сенкаку еще в 1895 году, а Китай и Тайвань претендуют на архипелаг с 1970-х, когда выяснилось, что регион богат полезными ископаемыми. В свою очередь Пекин считает острова своей исконной территорией, незаконно оккупированной Японией.

Китайские ВМС постоянно демонстрируют присутствие вблизи спорного архипелага, и напряженность в регионе сохраняется.

В то же время наблюдатели отмечают некоторое потепление между Токио и Пекином в последнее время. Ранее КНР посетил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. По итогам визита было объявлено, что страны переходят «от соперничества к сотрудничеству», также стороны согласовали большой объем двусторонних договоренностей. Впрочем, последние по большей части представляют собой не конкретные сделки, а заявления о добрых намерениях.