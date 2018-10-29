До конца года в Москве начнётся строительство 17 домов по программе реновации

29 Окт. 15:26 2018-10-29T15:27:03+03:00

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В столице запускается строительство современных многоэтажек для участников программы реновации. Напомним, сейчас жители сносимых хрущевок переселяются в 15 "стартовых" домов в пяти округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Западном. Новые квартиры получают жители 20 старых пятиэтажек. До конца года в Москве новоселье справят около 10 тысяч участников программы реновации.

- Сейчас уже 268 участков выбраны для стартовых площадок, чтобы запустить "волну" переселения, - сообщил сегодня, 29 октября, на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - По первым 17 новым домам уже выбраны подрядчики и до конца года начнётся строительство. Ещё по 68 адресам в ближайший год также запустим строительные работы по новым домам для участников реновации.

По его словам, жители переселяются в том же районе, в котором сейчас находятся их старые дома. При этом список стартовых площадок постоянно расширяется.

Глава департамента строительства столицы отметил, что до конца 2019 года по программе реновации планируется начать строительство более 150 многоэтажек.