Россияне набрали кредиты на рекордную сумму на покрытие долгов

30 Окт. 14:37 2018-10-30T14:38:05+03:00

За первые шесть месяцев 2018 года жители взяли в кредит 68,3 миллиарда рублей, чтобы погасить старые задолженности

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Анализ потребительских кредитов провело бюро кредитных историй «Эквифакс». Специалисты выяснили, что россияне планируют направить на погашение старых долгов рекордное количество средств — 68,3 миллиарда рублей, что в 1,7 раз а больше данных за прошлый год.

Средняя сумма потребительского кредита, взятая на рефинансирование, составила 520 тысяч рублей. Она увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно исследованию, с начала года значительно выросло количество договоров рефинансирования. Снизить проценты по старым кредитам смогла 131 тысяч а заявителей, что на 39 тысяч больше, чем в прошлом году.

В результате доля рефинансирования потребительских кредитов от всех выдач составила 2,28%. Это на 0,78 процентов выше показателя за тот же период 2017 года.

Еще рекорды были поставлены россиянами в июле этого года. В середине лета клиенты банков смогли рефинансировать кредитов на 14,6 миллиарда рублей, что вдвое больше данных июля 2017 года.

Объем рефинансирования автокредитов достиг 171,9 миллиона рублей, что в 1,6 раз больше прошлогоднего показателя. Еще в июле 2018 года россияне смогли взять на рефинансирование кредитных карт 57 миллионов рублей, что в 2,3 раза больше, чем в июле 2017 года.

Трудности возникали у жителей России в основном при рефинансировании ипотеки. В мае 2018 года объем ипотечных кредитов достиг исторического максимума и составил почти 4,5 миллиарда рублей. К июлю этот показатель снизился до 3,2 миллиардов рублей. Однако это в 2,7 раза выше показателя за аналогичный период 2017 года.

«Рефинансирование чутко реагирует на текущее состояние экономики. С учетом повышения ключевой ставки ЦБ, едва ли банки продолжат курс на снижение ставок. <…> Есть предположение, что, начиная с сентября, объем рефинансирования по всем банковским продуктам будет демонстрировать тренд на снижение, зафиксировав свои пики в июле-августе 2018 года», - рассказал РИА Новости глава «Эквифакса» Олег Лагуткин.