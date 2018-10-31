Футболисты "Баварии" победили клуб 4 дивизиона в Кубке Германии со счетом 2:1

31 Окт. 08:38 2018-10-31T08:38:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кубке Германии во вторник, 31 октября, были сыграны первые матчи второго раунда. Мюнхенская "Бавария" играла в гостях в городе Оснабрюк с командой "Редингхаузен", которая выступает в четвертой лиге немецкого футбола.

Мюнхенцы одержали "дежурную" победу над скромным соперником со счетом 2:1. На 8-й минуте Сандро Вагнер открыл счет в матче, а на 13-й полузащитник Томас Мюллер удвоил преимущество гостей. Во втором тайме поединка хозяева смогли отыграть один мяч - у них отличился на 49-й минуте Линус Майер.

У "Баварии" был еще один верный шанс забить гол в ворота соперников. Однако на 23-й минуте полузащитник Ренату Саншеш не смог забить пенальти.

- У нас есть все причины быть недовольными собой. До второго пенальти мы играли хорошо, но потом сбавили. Мы допустили слишком много неточных передач, - сказал после матча главный тренер "Баварии" Нико Ковач, подводя итог встрече.