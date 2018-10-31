Останкинская башня отметит 51-й день рождения

31 Окт. 11:38 2018-10-31T11:38:50+03:00

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Свой 51-й день рождения Останкинская телебашня отметит 5 ноября. С полуночи на фасаде здания будут транслировать видеооткрытки, посвященные годовщине.

Для посетителей телебашни уже подготовлено больше десятка обзорных экскурсий с просмотром панорамы города. С высоты 337 метров экскурсанты смогут увидеть Кремль, Храм Христа Спасителя, ВДНХ, главное здание МГУ, деловой центр «Москва-Сити», а также узнать о работе самой высокой в Москве метеостанции. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«В 51-й день рождения Останкинской телебашни мы хотели бы порадовать горожан и напомнить им о том, какая замечательная достопримечательность существует в столице», — пояснили в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Московский региональный центр» (Останкинская телебашня).

Отметим, что официальное открытие Останкинской телебашни состоялось 5 ноября 1967 года. Почти девять лет 540-метровое здание оставалось самым высоким в мире, пока в Торонто не была построена телебашня CN Tower высотой 553 метра. На данный момент Останкинская башня транслирует более 40 теле- и радиоканалов.