2018-10-31T12:14:55+03:00
В мире

В Индии открыли самую высокую статую в мире

Высота конструкции составляет 240 метров
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эта статуя почти в два раза выше Статуи Свободы в Нью-Йорке.Эта статуя почти в два раза выше Статуи Свободы в Нью-Йорке.Фото: REUTERS
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Самая высокая статуя в мире открылась в Индии. Монумент деятелю национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю достигает 182 метров. А общая высота сооружения с постаментом составляет 240 метров.

Церемония открытия Статуи Единства состоялась в среду, 31 октября. В торжественном мероприятии принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди. Постамент установили в штате Гуджарат на северо-западе страны.

Сообщается, что над созданием величественного сооружения трудился известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар. Проектирование статуи заняло целых 13 месяцев, а строительство — 33 месяца. На сооружение ушло 210 тысяч кубометров бетона, 18,5 тысяч тонн металлоконструкций, в том числе 6,5 тысяч тонн арматурной стали, пишет газета «Известия».

Примечательно, что эта статуя почти в два раза выше Статуи Свободы в Нью-Йорке. Индийская конструкция способна выдержать порывы ветра до 180 километров в час и подземные толчки магнитудой до 6,5, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, что до сегодняшнего дня самой высокой в мире считалась 116-метровая статуя Будды в Мьянме.

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