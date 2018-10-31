2018-10-31T12:20:09+03:00
Происшествия

Жесткая посадка американского истребителя попала на видео

McDonnell Douglas F-15 Eagle несколько раз подпрыгнул на взлетно-посадочной полосе, прежде чем остановился [видео]
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Жесткая посадка американского истребителя попала на видео. ФОТО: стоп-кадр с видеоЖесткая посадка американского истребителя попала на видео. ФОТО: стоп-кадр с видео
Изменить размер текста:

В Сети появилось видео жесткой посадки истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle. Военный самолет американского производства чуть не перевернулся на взлетно-посадочной полосе.

Машина на огромной скорости заходит на посадку. Очевидно, что-то не так с системой торможения. Истребитель несколько раз подпрыгнув уже на взлетно-посадочной полосе, останавливается. Кто-то из очевидцев происшествия записал посадку на видео, вскоре кадры оказались в сети.

Кадры инцидента оказались в Сети. за несколько дней ролик успели посмотреть тысячи пользователей.

На какой воздушной базе произошла жесткая посадка, пока не сообщается. Американское издание The Drive полагает, что на кадрах показана посадка самолета на базе Ланкенхит в Великобритании, сообщает телеканал «360».

Информации о пилоте тоже нет. Пока не сообщается, пострадал он во время жесткой посадки или нет.

Жесткая посадка истребителя попала на видео.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виталий Милонов о свердловской чиновнице Ольге Глацких: Заниматься вопросами молодежи и семьи она точно не может
Лукашенко: российская военная база Белоруссии не нужна
Размещение войск США на границе с Мексикой будет стоить более 40 млн долларов
В Москве приступили к активному сносу Ховринской больницы
Ученые зафиксировали восстановление озонового слоя Земли
Иран и "пятерка" намерены разработать экономический план в связи с новыми санкциями США
Самые большие зарплаты в Москве у IT-шников и логистов
Макрон: Евросоюзу необходимо защищаться от Китая, России и США
Россия завершит контракт на поставку в Китай истребителей Су-35 и С-400 в срок
Китай и Россия подпишут соглашение о разработке совместного вертолета в ближайшие полгода
Один на две тысячи: Число магазинов со спиртным сократят в два раза
Анонимам запретят пользоваться мессенджерами
Перед выборами в Конгресс США Facebook заблокировала десятки подозрительных аккаунтов
Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров
Facebook отказал Трампу в размещении предвыборного ролика о «караване мигрантов»
Общественники предложили предложили блокировать в соцсетях сообщества чайлдфри
National Interest: Россия достигает серьезные успехи в противодействии "смертоносному" оружию США
Группа Muse включила Москву в концертный тур 2019 года
Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика ВМС США российским истребителем
Москва попала в первую двадцатку самых загрязненных городов Европы
Погода в Москве на 6 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла
Минздрав перечислил главные факторы риска развития болезней у россиян
Не менее 17 мигрантов погибли при крушении лодок у берегов Испании
Спецслужбы США не выявили взломов избирательной структуры перед выборами
Депутата Рады задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро
В России за шесть лет количество крылатых ракет выросло в 30 раз
Король Бельгии по решению суда сдаст тест на отцовство
Трамп назовет имя постпреда в ООН к концу недели
При взрыве газа в жилом доме в ЕАО пострадали пять человек