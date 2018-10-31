Жесткая посадка американского истребителя попала на видео

31 Окт. 12:14 2018-10-31T12:20:09+03:00

McDonnell Douglas F-15 Eagle несколько раз подпрыгнул на взлетно-посадочной полосе, прежде чем остановился [видео]

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В Сети появилось видео жесткой посадки истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle. Военный самолет американского производства чуть не перевернулся на взлетно-посадочной полосе.

Машина на огромной скорости заходит на посадку. Очевидно, что-то не так с системой торможения. Истребитель несколько раз подпрыгнув уже на взлетно-посадочной полосе, останавливается. Кто-то из очевидцев происшествия записал посадку на видео, вскоре кадры оказались в сети.

Кадры инцидента оказались в Сети. за несколько дней ролик успели посмотреть тысячи пользователей.

На какой воздушной базе произошла жесткая посадка, пока не сообщается. Американское издание The Drive полагает, что на кадрах показана посадка самолета на базе Ланкенхит в Великобритании, сообщает телеканал «360».

Информации о пилоте тоже нет. Пока не сообщается, пострадал он во время жесткой посадки или нет.