Песков заявил, что Россия защищает интересы своих компаний, в том числе в Иране

31 Окт. 13:58 2018-10-31T13:58:46+03:00

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия постоянно защищает интересы российских компаний за границей, в том числе - в Иране. Он отметил, что меры принимаются в условиях планируемого возобновления санкций США против Ирана.

"Безусловно, действия для защиты интересов российских компаний не только в этой стране (Иране), но и везде предпринимаются постоянно, на постоянной основе. Какие именно - естественно, я не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о мерах защите интересов российских компаний в ожидании возобновления 4 ноября американских санкций против Ирана.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Сделка была заключена в 2015 году для ограничения ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН, США и ЕС.