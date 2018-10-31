2018-10-31T14:22:39+03:00
Политика

Российские эксперты проконсультируют Венесуэлу о путях выхода из кризиса

Каракас надеется избавиться от рентной экономической модели
Сакина НУРИЕВА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Российские специалисты будут консультировать Венесуэлу по вопросам преодоления кризиса в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

В минувший вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с российской делегацией во главе с заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком.

Во время переговоров стороны обсудили идеи, которые помогут в улучшении новой производительной модели. Мадуро сообщил, что они рассматривали вопрос об избавлении от рентной экономической модели.

В встрече также приняли участие представители Центрального банка России, Казначейства и ряда других российских ведомств.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Венесуэла запустили первую в мире государственную криптовалюту. Отметим, что в стране уже почти год бушует гиперинфляция на фоне жесточайшего экономического кризиса.

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