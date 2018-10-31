Российские эксперты проконсультируют Венесуэлу о путях выхода из кризиса
Российские специалисты будут консультировать Венесуэлу по вопросам преодоления кризиса в экономике. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
В минувший вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с российской делегацией во главе с заместителем министра финансов Сергеем Сторчаком.
Во время переговоров стороны обсудили идеи, которые помогут в улучшении новой производительной модели. Мадуро сообщил, что они рассматривали вопрос об избавлении от рентной экономической модели.
В встрече также приняли участие представители Центрального банка России, Казначейства и ряда других российских ведомств.
Ранее, как сообщал kp.ru, в Венесуэла запустили первую в мире государственную криптовалюту. Отметим, что в стране уже почти год бушует гиперинфляция на фоне жесточайшего экономического кризиса.