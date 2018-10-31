Саркози: санкции против России являются контрпродуктивными

31 Окт. 20:15 2018-10-31T20:15:32+03:00

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Своё мнение по поводу внешней политики европейских властей Николя Саркози высказал в интервью французскому еженедельнику Le Point. Он заявил, что считает ошибкой введение санкций против России.

По мнению Саркози, Европа и Россия должны работать в условиях доверия. Однако своими действиями политики лишь подталкивают Москву «в объятья Китая».

Бывший президент Франции призвал протянуть руку России и создать в Европе новый союз.

"Надо подумать о создании в Европе новой наднациональной организации, учредителями которой стали бы три партнера - Европа, Турция и Россия. Таким образом был бы установлен политический диалог на высоком уровне для обсуждения вопросов безопасности, борьбы с терроризмом и развития экономического сотрудничества", - передает ТАСС слова Саркози.

Также экс-глава государства высоко оценил прошедший в России Чемпионат мира по футболу.

“Владимир Путин, какими бы ни были разногласия между нами, вернул Россию на авансцену, - заметил политик. - Последний чемпионат мира по футболу показал прекрасное лицо России".