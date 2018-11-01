2018-11-01T07:03:47+03:00
Политика

На Украине расследуют использование чиновником карты с российским Крымом

Глава Укртрансбезопасности заверил, что не видел презентации до начала выступления
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк показывает карту с российским КрымомГлава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк показывает карту с российским КрымомФото: СОЦСЕТИ
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Украинское Министерство инфраструктуры начало служебное расследование в отношении главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Чиновник во время доклада на форуме по логистике использовал для иллюстрации своих слов политическую карту, на которой Крым обозначен, как территория России.

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать служебное расследование по использованию главой "Укртрансбезопасности" Михаилом Ноняком карты с "русским" Крымом", - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Томко.

Ноняк 31 октября участвовал в форуме Европейской бизнес ассоциации (ЕВА). Его промах с картой заметили сначала журналисты, которые отметили, что чиновнику высокого ранга нельзя совершать такие ошибки.

Глава Укртрансбезопасности пытался оправдаться, заявив, что увидел презентацию уже во время своего выступления, но не стал уточнять, кто ее готовил, передает ТАСС.

При этом Ноняк сообщил в Facebook, что обратился в СБУ с просбой, выяснить, была ли это “умышленная провокация” или “бессознательная ошибка” чиновника.

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