Полиция Таиланда расследует смерть выпавшей из окна россиянки

1 Нояб. 08:14 2018-11-06T10:31:37+03:00

Женщина снимала на Пхукете квартиру на время отпуска

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Гражданка России погибла в Таиланде, выпав из она седьмого этажа многоквартирного дома на острове Пхукет. Об этом сообщила туристическая полиция страны.

Офицеры полиции и сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, нашли тело женщины во дворе дома под балконами.

Инцидент произошел 31 октября. Правоохранительные органы установили, что погибшая - 48-летняя Жана Братанич . Она сняла квартиру в доме, возле которого обнаружили тело, на время отпуска. В страну она приехала 16 октября.

"Она арендовала квартиру в доме на три месяца, а планировала уехать из Таиланда 14 ноября", - заявил представитель правоохранительных органов.

При обыске в квартире полиция нашла шприц и сумку с разнообразными лекарствами с запиской на русском языке, и несколькими сигаретами, пишет The Phuket News .

Полиция считает, что смерть наступила в результате падения с высоты, но ждет результатов вскрытия и экспертизы. После этого следователи сделают окончательный вывод, пишет сайт argumenti.ru.