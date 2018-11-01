2018-11-06T10:31:37+03:00
Происшествия

Полиция Таиланда расследует смерть выпавшей из окна россиянки

Женщина снимала на Пхукете квартиру на время отпуска
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Полиция Таиланда выясняет причины гибели россиянкиПолиция Таиланда выясняет причины гибели россиянкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Гражданка России погибла в Таиланде, выпав из она седьмого этажа многоквартирного дома на острове Пхукет. Об этом сообщила туристическая полиция страны.

Офицеры полиции и сотрудники скорой помощи, прибывшие на место, нашли тело женщины во дворе дома под балконами.

Инцидент произошел 31 октября. Правоохранительные органы установили, что погибшая - 48-летняя Жана Братанич . Она сняла квартиру в доме, возле которого обнаружили тело, на время отпуска. В страну она приехала 16 октября.

"Она арендовала квартиру в доме на три месяца, а планировала уехать из Таиланда 14 ноября", - заявил представитель правоохранительных органов.

При обыске в квартире полиция нашла шприц и сумку с разнообразными лекарствами с запиской на русском языке, и несколькими сигаретами, пишет The Phuket News .

Полиция считает, что смерть наступила в результате падения с высоты, но ждет результатов вскрытия и экспертизы. После этого следователи сделают окончательный вывод, пишет сайт argumenti.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший замгенпрокурор Гуцан назначен полпредом президента в СЗФО
Военный грузовик протаранил жилой дом в Японии
В Барселоне ищут взрывчатку на вокзале Сантс
Порошенко утвердил передачу Андреевской церкви в Киеве Константинопольскому патриархату
Глава ФСБ заявил о возможности слияния ИГ* и "Аль-Каиды"*
Названы самые экологически чистые страны мира
Россия и Китай до конца года подпишут договор об отказе от доллара во взаиморасчетах
ФСБ предотвратила теракты с использованием беспилотников на ЧМ-2018
Флойд Мэйуэзер заработает около $90 млн за бой с японским кикбоксером
Медведев уверен, что санкции США направлены исключительно на решение внутриполитических задач
Банк России отозвал лицензию у «Агросоюза» и Банка инноваций и развития
Bloomberg: Boeing предупредит авиакомпании об опасности срыва новых моделей 737 Max в пике
«Лечение рака облепихой»: Эксперты обсудили, как бороться с фейковыми медицинскими новостями в СМИ
Врачей, которые выступают против прививок, будут наказывать
Медведев заявил, что товарооборот России и Китая достигнет 100 млрд долларов
Пассажиры смогут торговаться с таксистами на аукционах
Украинскую армию с 2014 года самовольно покинули более 33 тысяч военнослужащих
“Ъ”: Долги по ЖКХ могут поручить взыскивать коллекторам
Трамп об итогах выборов в конгресс: «Потрясающий успех, спасибо всем!»
Туск заявил о возможном выходе Польши из Евросоюза
Погода в Москве на 7 ноября 2018 года: ожидается до 7 градусов тепла
Демократы впервые за восемь лет завоюют большинство в Палате представителей
Военный самолет ВМС США вел разведку вблизи Керченского пролива