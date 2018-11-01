Элвис Пресли и Дарт Вейдер: экипаж МКС встретил Хеллоуин в забавных костюмах

1 Нояб. 13:13 2018-11-01T13:13:33+03:00

Космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции, решили с юмором отпраздновать канун Дня всех святых

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Костюмированную вечеринку в космосе организовали 31 октября Александр Герст, Сергей Прокопьев и Серина Мария Ауньон-Чанселлор.

Экипаж Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-56/57 выбрал для себя необычные роли.

Российский бортинженер Прокопьев переоделся в певца Элвиса Пресли, его коллега из Германии Герст — в персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера. Латиноамериканка Серина стала похожа на сумасшедшего ученого.

Фотографию с пожеланием счастливого Хеллоуина космонавты опубликовали в Twitter. Подписчикам идея космонавтов понравилась, они в ответ стали также поздравлять экипаж МКС.

Напомним, что в Хеллоуин ежегодно отмечают во всем мире 31 октября в канун Дня всех святых. Важным элементом праздника является облачение в карнавальные костюмы и украшение домов светящимися тыквами.