Элвис Пресли и Дарт Вейдер: экипаж МКС встретил Хеллоуин в забавных костюмах
Костюмированную вечеринку в космосе организовали 31 октября Александр Герст, Сергей Прокопьев и Серина Мария Ауньон-Чанселлор.
Экипаж Международной космической станции по программе основных космических экспедиций МКС-56/57 выбрал для себя необычные роли.
Российский бортинженер Прокопьев переоделся в певца Элвиса Пресли, его коллега из Германии Герст — в персонажа саги «Звездные войны» Дарта Вейдера. Латиноамериканка Серина стала похожа на сумасшедшего ученого.
Фотографию с пожеланием счастливого Хеллоуина космонавты опубликовали в Twitter. Подписчикам идея космонавтов понравилась, они в ответ стали также поздравлять экипаж МКС.
Напомним, что в Хеллоуин ежегодно отмечают во всем мире 31 октября в канун Дня всех святых. Важным элементом праздника является облачение в карнавальные костюмы и украшение домов светящимися тыквами.