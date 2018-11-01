Песков объяснил отсутствие ответных санкционных мер против Порошенко

1 Нояб. 13:17 2018-11-01T13:17:33+03:00

Традиционно лидеры государств не включаются в список санкций

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопорос журналистов, почему президент Украины Петр Порошенко не включен в ответный санкционный список РФ.

По словам представителя Кремля, такие меры были бы запредельным шагомю

"Традиционно президент не включается в санкционные списки, это уже, скажем так, какой-то запредельный шаг", — заверил Песков.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах против Украины.

Меры были введены в отношении 322 граждан и 68 компаний из незалежной.

Отметим, что под санкции России против Украины попали лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и сын Порошенко Алексей, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и других лиц.

22 октября текущего года президент России Владимир Путин подписал указ президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".