2018-11-01T18:38:50+03:00
Политика

Порошенко прокомментировал санкции России против Украины

Президент незалежной счел попавших в черный список РФ соотечественников «достойными людьми»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая в четверг, 1 ноября, на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, прокомментировал введение Россией санкций против своей страны. В частности, он заявил о том, что ответные меры РФ были ожидаемыми. При этом глава незалежной назвал попавших в санкционный список украинцев «достойными людьми».

«Решение по санкциям не было неожиданным, за небольшим исключением, это список очень достойных людей, которые есть в российском списке, включая моего сына, половину моей администрации, большое количество народных депутатов», - приводит слова Порошенко ТАСС.

Более того, украинский лидер сравнил попадание в список российских контрсанкций с присуждением «государственной награды». «На Украине пребывание в этом письме - как государственная награда», - подчеркнул политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в четверг, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В частности, в черный список попали спикер Верховной рады Андрей Парубий, лидер Радикальной партии незалежной Олег Ляшко, экс-премьеры соседней страны Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, а также старший сын украинского лидера Алексей Порошенко.

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