2018-11-02T01:54:41+03:00
Общество

Москалькова ведет переговоры с Европейским институтом омбудсменов о капитане “Норда”

Уполномоченный по правам человека в РФ надеется добиться освобождения россиянина через организацию
Юлия ДИВЕЕВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Переговоры о возвращении на родину капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко, удерживаемого властями Украины, ведутся с Европейским институтом омбудсменов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня мы ведём переговоры с Европейским институтом омбудсменов. Это то сообщество, которое понимает цену прав человека и гуманитарную составляющую. У меня большая надежда на то, что мы сможем добиться решения вопроса", — заявила омбудсмен в эфире телеканала "Россия 24".

Правозащитник отметила, что не может обещать, что Горбенко вернется домой к Новому году, поскольку считает, что нельзя устанавливать какие-то сроки, а необходимо работать над этим вопросом каждый день.

Напомним, 30 октября экипаж российского судна «Норд» вернулся домой. Крымчан обменяли на украинцев с судна «ЯМК-0041» в пункте пропуска «Армянск». Стороны ен отпустили капитанов кораблей, поскольку были заведены уголовные дела.

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