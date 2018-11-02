Смертность на дорогах России снизилась почти в два раза

2 Нояб. 12:01 2018-11-02T12:01:47+03:00

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«Радио «Комсомольская правда» запустила программу «Россия в движении», где обсуждают ключевые проблемы в области безопасности дорожного движения и культуры поведения на дорогах страны. Гость первой программы глава ГИБДД России Михаил Черников отметил, что с середины 2000 годов России удалось снизить уровень смертности на дорогах почти в два раза.

- В 2004 году мы были в аутсайдерах мирового сообщества — в ДТП погибло более 36 тысяч человек. За 2017 год — 19 тысяч. Конечно, это все еще огромная цифра, но мы видим существенную динамику, - отметил Михаил Черников.

За минувшие 13 лет руководство ГИБДД создало условия, при которых обыденный выезд на дорогу уже не оборачивается смертельным риском. Ужесточили наказания за грубые нарушения правил дорожного движения — за пьяную езду и непропуск пешеходов, активно внедряют камеры видеофиксации, опасные регулируемые перекрестки заменяются более безопасными с круговым движением, встречное движение разделяют отбойниками, обезопасили провоз детей...

- Более 85% ДТП совершается из-за человеческого фактора, - пояснил Михаил Черников. - На сегодня основная задача — объединить усилия взрослых людей, чтобы дети в дорожно-транспортных происшествиях не только не погибали, но и не получали какой бы то ни было ущерб.