Роскомнадзор сообщил Google о составлении протокола об административном нарушении
Компанию Google хотят оштрафовать за отказ подключиться к Федеральной государственной информационной системе с перечнем заблокированных в России сайтов.
Роскомнадзор уже пригласил представителей поисковика на переговоры для составления административного протокола. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.
"Мы сегодня приняли решение о вызове представителей компании Google на составление протокола об административном нарушении. В ближайшее время мы отправим уведомление в компанию", - сказал Субботин.
По его словам, встреча должна пройти 26 ноября в здании ведомства. Google сможет внести замечания и предложения в протокол, который позже будет передан в суд.
Известно, что сумма штрафа составит от 500 до 700 тысяч рублей.