2018-11-02T14:24:59+03:00
Умные вещи

Роскомнадзор сообщил Google о составлении протокола об административном нарушении

Представителей компании пригласили на процедуру оформления документов
Алена Басавина
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Google могут выписать штраф в 500-700 тысяч рублей Фото: REUTERSGoogle могут выписать штраф в 500-700 тысяч рублей Фото: REUTERS
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Компанию Google хотят оштрафовать за отказ подключиться к Федеральной государственной информационной системе с перечнем заблокированных в России сайтов.

Роскомнадзор уже пригласил представителей поисковика на переговоры для составления административного протокола. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"Мы сегодня приняли решение о вызове представителей компании Google на составление протокола об административном нарушении. В ближайшее время мы отправим уведомление в компанию", - сказал Субботин.

По его словам, встреча должна пройти 26 ноября в здании ведомства. Google сможет внести замечания и предложения в протокол, который позже будет передан в суд.

Известно, что сумма штрафа составит от 500 до 700 тысяч рублей.

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