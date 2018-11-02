Роскомнадзор сообщил Google о составлении протокола об административном нарушении

2 Нояб. 14:21 2018-11-02T14:24:59+03:00

Google могут выписать штраф в 500-700 тысяч рублей Фото: REUTERS

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Компанию Google хотят оштрафовать за отказ подключиться к Федеральной государственной информационной системе с перечнем заблокированных в России сайтов.

Роскомнадзор уже пригласил представителей поисковика на переговоры для составления административного протокола. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

"Мы сегодня приняли решение о вызове представителей компании Google на составление протокола об административном нарушении. В ближайшее время мы отправим уведомление в компанию", - сказал Субботин.

По его словам, встреча должна пройти 26 ноября в здании ведомства. Google сможет внести замечания и предложения в протокол, который позже будет передан в суд.

Известно, что сумма штрафа составит от 500 до 700 тысяч рублей.