2018-11-02T17:51:39+03:00
В мире

У берегов Японии исчез маленький остров

Этот клочок земли был необитаемым
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Береговая охрана Японии в последний раз проверяла остров 30 лет назадБереговая охрана Японии в последний раз проверяла остров 30 лет назадФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Небольшой остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, расположенный у берегов Японии, бесследно пропал. О его исчезновении стало известно в пятницу, 2 ноября. Известно, что на этом маленьком клочке земли уже давно никто не жил.

Предполагается, что остров Эсанбэ мог затонуть. Интересно, что в последний раз береговая охрана Японии проверяла его целых тридцать лет назад. Тогда, в 1987 году, остров находился на 1,4 метра над уровнем моря. Он располагался к западу от островов малой Курильской гряды Хобомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Об этом пишет сайт argumenti.ru.

Схема расположения пропавшего островка. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Схема расположения пропавшего островка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сообщается, что Эсанбэ является одним из 158 маленьких островов, которым правительство Японии в 2014 году дало название. Это было сделано для того, чтобы подтвердить свои права на эти территории. Ранее эти небольшие необитаемые участки земли, были безымянными и никак не фиксировались документально, передает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В РПЦ ответили на заявление Константинополя о «ликвидации» Украинской православной церкви
США пригрозили SWIFT санкциями за связь с Ираном
Турция отменила санкции против двух американских министров
В Москве задержали подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы
В Твери откроется Ассамблея Русского мира
Две страховые компании лишились лицензий ЦБ
Путин заявил о росте конфликтного потенциала в мире
Brussels Airlines отказалась работать с российскими самолетами SSJ-100
Пограничная служба заподозрила четверых чехов в пересечении российско-финской границы
США внесут в санкционный список более 700 компаний из Ирана
Путин предложил вернуть название ГРУ для военной разведки РФ
На купюре 50 фунтов стерлингов хотят разместить Стивена Хокинга
В Госдуме заявили, что работающие депутаты не имеют права на пенсионные надбавки
Украина рискует лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши
Лидер группы Ramsstein рассказал о своем отношении к творчеству Высоцкого и Булгакова
В Египте боевики обстреляли два автобуса с христианами-коптами
Госдума предлагает создать кибердружину, чтобы следить за порядком в интернете
Ушаков заявил, что встреча Путина и Трампа в Париже будет краткой
В Константинопольском патриархате подтвердили смену названия церкви на Украине
Стало известно, который издал «мяукающий» звук во время «Формулы -1»
В Росавиации объяснили возвращение самолета Air France в Париж
Путин: на Кубе разместят наземную станцию ГЛОНАСС