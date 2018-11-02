У берегов Японии исчез маленький остров

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-02T17:51:39+03:00

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Небольшой остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, расположенный у берегов Японии, бесследно пропал. О его исчезновении стало известно в пятницу, 2 ноября. Известно, что на этом маленьком клочке земли уже давно никто не жил.

Предполагается, что остров Эсанбэ мог затонуть. Интересно, что в последний раз береговая охрана Японии проверяла его целых тридцать лет назад. Тогда, в 1987 году, остров находился на 1,4 метра над уровнем моря. Он располагался к западу от островов малой Курильской гряды Хобомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп. Об этом пишет сайт argumenti.ru.

Схема расположения пропавшего островка.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сообщается, что Эсанбэ является одним из 158 маленьких островов, которым правительство Японии в 2014 году дало название. Это было сделано для того, чтобы подтвердить свои права на эти территории. Ранее эти небольшие необитаемые участки земли, были безымянными и никак не фиксировались документально, передает телеканал «360».