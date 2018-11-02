В Египте боевики обстреляли два автобуса с христианами-коптами

2 Нояб. 17:16 2018-11-02T17:17:20+03:00

В результате десять человек погибли, и еще 14 пострадали

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В пятницу, 2 ноября, неизвестные обстреляли два автобуса с паломниками-коптами - египетскими христианами, которые направлялись в монастырь Святого Самуила, находящийся в египетской провинции Эль- Минья, в 200 километрах от Каира.

По последним данным, в результате нападения десять человек погибли, и еще 14 получили ранения, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В настоящее время район происшествия оцеплен местной полицией. При этом стражи порядки делают все возможное для того, чтобы найти и задержать предполагаемых преступников.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Египте. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае прошлого года неизвестные также атаковали автобус с христианами- коптами, в котором к тому же находились около 40 детей. Причем тогда жертв было больше: погибли 28 человек.