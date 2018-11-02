2018-11-02T17:17:20+03:00
В мире

В Египте боевики обстреляли два автобуса с христианами-коптами

В результате десять человек погибли, и еще 14 пострадали
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
В Египте боевики обстреляли два автобуса с христианамиВ Египте боевики обстреляли два автобуса с христианамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 2 ноября, неизвестные обстреляли два автобуса с паломниками-коптами - египетскими христианами, которые направлялись в монастырь Святого Самуила, находящийся в египетской провинции Эль- Минья, в 200 километрах от Каира.

По последним данным, в результате нападения десять человек погибли, и еще 14 получили ранения, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В настоящее время район происшествия оцеплен местной полицией. При этом стражи порядки делают все возможное для того, чтобы найти и задержать предполагаемых преступников.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Египте. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае прошлого года неизвестные также атаковали автобус с христианами- коптами, в котором к тому же находились около 40 детей. Причем тогда жертв было больше: погибли 28 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заключенным в колониях запретят пользоваться мобильной связью
Рада приняла законопроект, расширяющий контроль Киева над Черным морем
Лавров: Путин и Трамп обсудят те вопросы, которые сочтут необходимыми
В Госдуме объяснили, почему нужно передать охрану учебных заведений Росгвардии
Путин прибыл на саммит ОДКБ в Казахстан
Бренд одежды "Diesel" бойкотируют из-за нецензурных надписей на куртке
Китай выкупил у России 20 вертолетов «Ансан»
Задержанный в Монако Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей
Стала известна причина взрыва на Украине минометов «Молот»
При стрельбе в баре в Калифорнии погибли одиннадцать человек, стрелок ликвидирован
Суд принял иск о передаче государству имущества соучастника полковника Захарченко
Пассажиров аварийного Ан-2 эвакуировали в Архангельск
В Роскосмосе подтвердили, что работа компьютеров на МКС восстановлена
Москалькова призвала международное сообщество оказать помощь в получении медобследования Вышинскому