2018-11-02T18:24:55+03:00
Экономика

Две страховые компании лишились лицензий ЦБ

Банк России отозвал разрешение на страхование у компаний «Якорь» и «Русстар»
Алена Басавина
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Центральный банк РФ отозвал лицензию у двух страховщиковЦентральный банк РФ отозвал лицензию у двух страховщиковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 1 ноября две компании лишились права заниматься страховой деятельностью. ЦБ РФ отозвал лицензии у компаний «Якорь» и «Русстар».

Как сообщается на сайте Банка России, «Якорь» потерял разрешение «в связи с неустранением в устрановленный срок нарушений страхового законодательства».

Теперь страховщику предстоит уведомить страхователей об отзыве лицензии и назначить дату досрочного прекращения договоров.

Также за нарушения страхового законодательства лишился лицензии страховой брокер «Русстар». Он вовремя не предоставлял регулятору свою отчетность.

Известно, что «Якорь» действовал на рынке с 1991 года. Брокер «Русстар» работал с 2012 года.

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