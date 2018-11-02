Две страховые компании лишились лицензий ЦБ
С 1 ноября две компании лишились права заниматься страховой деятельностью. ЦБ РФ отозвал лицензии у компаний «Якорь» и «Русстар».
Как сообщается на сайте Банка России, «Якорь» потерял разрешение «в связи с неустранением в устрановленный срок нарушений страхового законодательства».
Теперь страховщику предстоит уведомить страхователей об отзыве лицензии и назначить дату досрочного прекращения договоров.
Также за нарушения страхового законодательства лишился лицензии страховой брокер «Русстар». Он вовремя не предоставлял регулятору свою отчетность.
Известно, что «Якорь» действовал на рынке с 1991 года. Брокер «Русстар» работал с 2012 года.