Две страховые компании лишились лицензий ЦБ

2 Нояб. 18:24 2018-11-02T18:24:55+03:00

Центральный банк РФ отозвал лицензию у двух страховщиков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк России отозвал разрешение на страхование у компаний «Якорь» и «Русстар»

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С 1 ноября две компании лишились права заниматься страховой деятельностью. ЦБ РФ отозвал лицензии у компаний «Якорь» и «Русстар».

Как сообщается на сайте Банка России, «Якорь» потерял разрешение «в связи с неустранением в устрановленный срок нарушений страхового законодательства».

Теперь страховщику предстоит уведомить страхователей об отзыве лицензии и назначить дату досрочного прекращения договоров.

Также за нарушения страхового законодательства лишился лицензии страховой брокер «Русстар». Он вовремя не предоставлял регулятору свою отчетность.

Известно, что «Якорь» действовал на рынке с 1991 года. Брокер «Русстар» работал с 2012 года.