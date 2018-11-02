МИД РФ: «Белые каски» являются частью террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*
МИД РФ заявил, что неправительственная организация (НПО) «Белые каски» является частью террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России.
Как заметили в дипведомстве, эта псевдогуманитарная организация всегда работала на подконтрольных боевикам территориях и никогда не избегала контактов с экстремистами. «Более того, есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что "Белые каски" фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список Совета Безопасности ООН террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
Кроме того, дипломаты призвали Запад перестать защищать тех, кто на самом деле являются провокаторами и экстремистами. При этом они выразили уверенность в том, что рано или поздно все увидят истинное лицо «Белых касок». «Призываем их западных спонсоров осознать истинное положение дел и перестать защищать тех, кто на самом деле являются провокаторами и экстремистами», - отмечается на сайте МИД РФ.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце октября стало известно, что «Белые каски» вновь ищут в Сирии добровольцев, чтобы отравить их хлором. Другими словами, они собираются организовать ряд провокаций для обвинения правительственных войск в якобы применении химоружия.
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