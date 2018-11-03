В Египте потерпел крушение поставленный из России истребитель Миг-29М

3 Нояб. 18:03 2018-11-03T18:03:02+03:00

Представители Объединенной авиастроительной корпорации в ближайшее время отправятся в арабскую республику для помощи в расследовании причин аварии

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В Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М, недавно приобретенный в России. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.

«Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По предварительным данным, пилот истребителя смог благополучно катапультироваться, его жизни ничего не угрожает. Причиной аварии могли стать как технические неполадки, так и ошибочные действия при пилотировании.

Речь идет об одном из самолетов, полученных Египтом в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2014 году. Первые машины начали поступать в арабскую республику в апреле этого года. Также соглашение предусматривает поставку артиллерии, систем противовоздушной обороны и стрелкового вооружения, общая сумма сделки оценивается в $3,5 млрд.

МиГ-29М является глубоко модернизированной версией базового советского истребителя МиГ-29. Машина оснащена усовершенствованным планером, обновленными двигателями и системами управления, современной радиолокационной станцией. Самолет относится к словному поколению 4++, имеет двухместную версию М2.

Всего, в соответствии с контрактом, Египет должен был получить 46 истребителей МиГ-29М/М2.