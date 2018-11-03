2018-11-03T20:13:54+03:00
Спорт

Алина Загитова выиграла этап Гран-При в Финляндии

Это первая победа российской фигуристки в новом сезоне
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments5
Алина Загитова на льду в Хельсинки.Алина Загитова на льду в Хельсинки.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 3 ноября, в Хельсинки завершились соревнования серии этапов Гран-При в женском одиночном фигурном катании. На этом турнире впервые вышла на лед олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Компанию ей составили две россиянки - Станислава Константинова и Дарья Паненкова.

Алина Загитова набрала по итогам произвольной программе 146,39 баллов, а суммарно же у нее - 216,29 балла. И это - чистое первое место. Для сравнения, у Евгении Медведевой на первом этапе в Канаде было 197,91 балла, а у Елизаветы Туктамышевой, выигравшей "Скейт Канада" - 203,32 балла.

Станислава Константинова очень старалась выступить хорошо и получила 197,57 балла в итоговом протоколе за свое выступление. Третья позиция - у японки Каори Сакамото, набравшей 197,42 балла.

У еще одной россиянки Дарьи Паненковой - 161,48 балла по итогам двух выходов на лед. И она - на шестом месте.

Следующий этап серии Гран-При пройдет с 9 по 11 ноября в Японии - NHK Трофи. Там в числе участников заявления три россиянки - Елизавета Туктамышева, Мария Сотскова и Алена Леонова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай выразил протест против обвинений США о сетевом шпионаже и хищении
В России внедряют свою методику краш-тестов для авто
У Сбербанка появится новая штаб-квартира в районе «Москва-Сити»
Замок английского короля в Сирии открыл свои двери для туристов впервые за семь лет
Запретить зиму: Верховная рада предложила спастись от подорожания газа
Военные России и Сирии освободили 19 заложников ИГ* в Пальмире
Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-При Японии NHK Trophy
В Мельбурне мужчина напал с ножом на людей, погиб один человек
Глава МИД Австрии отказалась от поездки в Россию
Умер Николай Румянцев, звезда "Ералаша"
РФ и Казахстан намерены создать предприятие по производству Ил-103
В Москве ограбили пенсионера на 20 миллионов рублей
Бывший военный рассказал о неэффективности российской ядерной "Мертвой руки"
В России появится профессия цифрового куратора
В посольстве России отреагировали на санкции США против крымских санаториев
В России предложили ввести новые правила техосмотра
Дэвиду Швиммеру из сериала «Друзья» предложили сняться в фильме для взрослых