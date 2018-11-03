Алина Загитова выиграла этап Гран-При в Финляндии

3 Нояб. 20:13 2018-11-03T20:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 3 ноября, в Хельсинки завершились соревнования серии этапов Гран-При в женском одиночном фигурном катании. На этом турнире впервые вышла на лед олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова. Компанию ей составили две россиянки - Станислава Константинова и Дарья Паненкова.

Алина Загитова набрала по итогам произвольной программе 146,39 баллов, а суммарно же у нее - 216,29 балла. И это - чистое первое место. Для сравнения, у Евгении Медведевой на первом этапе в Канаде было 197,91 балла, а у Елизаветы Туктамышевой, выигравшей "Скейт Канада" - 203,32 балла.

Станислава Константинова очень старалась выступить хорошо и получила 197,57 балла в итоговом протоколе за свое выступление. Третья позиция - у японки Каори Сакамото, набравшей 197,42 балла.

У еще одной россиянки Дарьи Паненковой - 161,48 балла по итогам двух выходов на лед. И она - на шестом месте.

Следующий этап серии Гран-При пройдет с 9 по 11 ноября в Японии - NHK Трофи. Там в числе участников заявления три россиянки - Елизавета Туктамышева, Мария Сотскова и Алена Леонова.