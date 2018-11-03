3 Нояб. 20:39 2018-11-03T20:39:54+03:00

Масштабное ДТП в Китае унесло жизни 14 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сообщается о как минимум 27 пострадавших в результате аварии на скоростной трассе в провинции Ганьсу на северо-западе КНР

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В Китае жертвами масштабного ДТП на скоростной трассе в провинции Ганьсу стали 14 человек, по меньшей мере 27 пострадали и были госпитализированы с различными травмамию

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на участке шоссе в городском округе Ланьчжоу на северо-западе КНР. В 200 метрах от пункта взимания платы водитель грузовика потерял управления и протаранил 31 автомобиль

На место происшествия прибыли сотрудники службы дорожного движения и спасатели. Водитель грузовика отделался легкими травмами и был задержан. По его словам, причиной аварии стал отказ тормозов.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В августе крупное ДТП с участием грузовика произошло на юге Китая - цементовоз опрокинулся на два легковых автомобиля, погибли девять человек, еще двое были госпитализированы в стабильном состоянии.