2018-11-03T20:39:54+03:00
В мире

Масштабное ДТП в Китае унесло жизни 14 человек

Сообщается о как минимум 27 пострадавших в результате аварии на скоростной трассе в провинции Ганьсу на северо-западе КНР
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Масштабное ДТП в Китае унесло жизни 14 человекМасштабное ДТП в Китае унесло жизни 14 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Китае жертвами масштабного ДТП на скоростной трассе в провинции Ганьсу стали 14 человек, по меньшей мере 27 пострадали и были госпитализированы с различными травмамию

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на участке шоссе в городском округе Ланьчжоу на северо-западе КНР. В 200 метрах от пункта взимания платы водитель грузовика потерял управления и протаранил 31 автомобиль

На место происшествия прибыли сотрудники службы дорожного движения и спасатели. Водитель грузовика отделался легкими травмами и был задержан. По его словам, причиной аварии стал отказ тормозов.

В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В августе крупное ДТП с участием грузовика произошло на юге Китая - цементовоз опрокинулся на два легковых автомобиля, погибли девять человек, еще двое были госпитализированы в стабильном состоянии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Китай выразил протест против обвинений США о сетевом шпионаже и хищении
В России внедряют свою методику краш-тестов для авто
У Сбербанка появится новая штаб-квартира в районе «Москва-Сити»
Замок английского короля в Сирии открыл свои двери для туристов впервые за семь лет
Запретить зиму: Верховная рада предложила спастись от подорожания газа
Военные России и Сирии освободили 19 заложников ИГ* в Пальмире
Россиянка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на Гран-При Японии NHK Trophy
В Мельбурне мужчина напал с ножом на людей, погиб один человек
Глава МИД Австрии отказалась от поездки в Россию
Умер Николай Румянцев, звезда "Ералаша"
РФ и Казахстан намерены создать предприятие по производству Ил-103
В Москве ограбили пенсионера на 20 миллионов рублей
Бывший военный рассказал о неэффективности российской ядерной "Мертвой руки"
В России появится профессия цифрового куратора
В посольстве России отреагировали на санкции США против крымских санаториев
В России предложили ввести новые правила техосмотра
Дэвиду Швиммеру из сериала «Друзья» предложили сняться в фильме для взрослых