2018-11-03T23:47:49+03:00
Общество

Умер народный артист России Олег Лавров

Худрук Кимрского театра драмы и комедии скончался на 71-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Народный артист России, художественный руководитель Кимрского театра драмы и комедии Олег Лавров. Фото: «ВКонтакте»Народный артист России, художественный руководитель Кимрского театра драмы и комедии Олег Лавров. Фото: «ВКонтакте»
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В субботу, 3 ноября, умер народный артист России, художественный руководитель Кимрского театра драмы и комедии Олег Лавров, сообщает администрация театра на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Всего несколько дней назад, 27 октября, Олегу Алексеевичу исполнилось 70 лет.

В Кимрском театре он работал с 1975 года. Сначала актером, потом главным режиссером, а с 1994 года – худруком. Олег Лавров был истинным патриотом родного города: его неоднократно приглашали в Москву, однако он предпочел жить и работать в Тверской области.

«Сохранял театральные и культурные традиции на кимрской земле, своим талантом и мастерством прививал землякам любовь к литературе, искусству», - отмечается в сообщении Кимрского театра.

Олег Лавров запомнился землякам ярким талантом, активной гражданской позицией и целеустремленностью.

«Преждевременный уход из жизни одного из ярких представителей поколения смены эпох нашей страны – большая потеря для города Кимры, для его жителей, для культуры», - говорится в сообщении.

Прощание с народным артистом России состоится в Кимрском драматическом театре 5 ноября, с 10:00 до 12:00.

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3 ноября рано утром не стало Олега Лаврова. Советский, российский актер и театральный деятель, главный режиссер Кимрского театра драмы и комедии, народный артист России ушел из жизни ровно в 70 лет (подробности).

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