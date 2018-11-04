2018-11-04T17:34:25+03:00
Политика

Киев сильно поспешил с «ответом на российские санкции», задержав сухогруз в порту Мариуполя

По данным СМИ, лишь один человек из смешанного экипажа судна является гражданином РФ, а само оно находится в собственности голландской компании
Денис СУХОВ
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Фото: facebook.com/LlutsenkoYuriФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
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Киев допустил обидную оплошность, арестовав в порту Мариуполя сухогруз Comet и анонсировав эти действия как реакцию на недавние «российские санкции».

По данным издания «Таймер», злорадство генпрокурора Украины Юрия Луценко, назвавшего арест судна «ответом» Москве, было несколько преждевременным.

Во-первых, экипаж судна оказался смешанным и в его составе лишь один россиянин – 2-й помощник капитана. Сам капитан, как и большая часть команды, является гражданином Украины.

Во-вторых, сухогруз никакого отношения к России не имеет. Он ходит под флагом Либерии, находится в собственности голландской компании и управляется из Сингапура.

По данным украинских властей, судно должно было перевезти более трех тысяч тонн продукции «Алчевского металлургического комбината» (находится на территории ЛНР). Однако груз предназначался для бельгийской компании и транспортировался в режиме «free on board», то есть уже перешел в собственность получателя в момент доставки в порт, а поставщик получил за него оплату.

Другими словами, в данной ситуации украинским властям едва ли удастся нанести какой-либо вред российским интересам или луганскому предприятию. Источники издания предполагают, что инцидент попытаются замять, и в ближайшее время сухогруз будет освободжен без лишнего шума.

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