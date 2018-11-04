Шествие «Русский марш» на юго-востоке Москвы завершилось без происшествий

4 Нояб. 17:57 2018-11-04T17:58:06+03:00

Столкновений между участниками акции и задержаний не зафиксировано

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Согласованное с властями шествие националистов «Русский марш» на юго-востоке Москвы завершилось без происшествий. Столкновений между участниками акции и задержаний не зафиксировано.

В столичном главке МВД не располагают данными о количестве участников «Русского марша». В этом году шествие проходило недалеко от станции метро «Марьино». Активисты прошли от сквера Ветеранов по улицам Перерва и Люблинская.

Марш завершился митингом у памятника Солдату Отечества на Люблинской улице. На время проведения шествия указанные улицы были перекрыты для автомобильного движения. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии и добровольцы народной дружины.

Ранее власти Москвы согласовали несколько заявок на проведение акций и митингов в День народного единства 4 ноября. Некоторые мероприятия с одинаковыми маршрутами были объединены в группы.