Матч Спартак - Урал 4 ноября: екатеринбургский клуб выигрывает 1:0 после первого тайма
В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 13 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" принимает екатеринбургский "Урал" и после 45 минут встречи на табло - сенсационный результат. Уральцы выигрывают с минимальным счетом 1:0 у столичных соперников.
На 29-й минуте матча прямым ударом со штрафного мяч точно в "девятку" ворот столичного клуба забил болгарский легионер "Урала" Николай Димитров. Стартовые 45 минут игры завершились в пользу гостей - 1:0.
В матче наступил 15-минутный перерыв, после которого встреча будет возобновлена.
"Урал" после 12 матчей этого сезона с 13 баллами занимает 12 место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а "Спартак" с 19 очками - шестой. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Урал".