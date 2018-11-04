2018-11-04T19:54:40+03:00
Спорт

Матч Спартак - Урал 4 ноября: екатеринбургский клуб выигрывает 1:0 после первого тайма

Гол в ворота "красно-белых" забил Димитров
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Спартак" пропустил гол в первом тайме."Спартак" пропустил гол в первом тайме.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 13 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" принимает екатеринбургский "Урал" и после 45 минут встречи на табло - сенсационный результат. Уральцы выигрывают с минимальным счетом 1:0 у столичных соперников.

На 29-й минуте матча прямым ударом со штрафного мяч точно в "девятку" ворот столичного клуба забил болгарский легионер "Урала" Николай Димитров. Стартовые 45 минут игры завершились в пользу гостей - 1:0.

В матче наступил 15-минутный перерыв, после которого встреча будет возобновлена.

"Урал" после 12 матчей этого сезона с 13 баллами занимает 12 место в турнирной таблице Премьер-Лиги, а "Спартак" с 19 очками - шестой. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча "Спартак" - "Урал".

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