В Казахстане каскадер умер на Хэллоуин после выполнения трюка с повешеньем
В Казахстане каскадер Касым Жумагужин умер после исполнения трюка с повешением во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщила менеджер по коммуникациям группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts Евгения Ли.
Как передает портал Today.kz, в субботу в одном из ночных клубов Алма-Аты Касым с коллегами принимал участие в шоу. Он изображал повешенного. Для этого трюка на него надели специальный жилет, который поддерживал его над сценой.
"Касым был закреплен и подвешен за этот жилет. Петля, которую видели зрители, — бутафорская, это часть костюма, она не была затянута", — пояснила Ли.
Она заверила, что все оборудование каскадеров было протестировано и проверено перед началом шоу. За состоянием Жумагужина следил его напарник, которому Касым сигнализировал, что с ним все в порядке. Трюк длился 15 минут, потом мужчину спустили вниз.
Касым сразу же сообщил, что чувствует себя плохо. Товарищи вынесли его на воздух и вызвали неотложку. Прибывшие медики пытались реанимировать каскадера, но в итоге констатировали его смерть.
"Сегодня родные Касыма получили заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором говорится, что смерть нашего коллеги наступила вследствие острого первичного инфаркта миокарда", — отметила менеджер Nomad Stunts.
Церемония прощания с каскадером пройдет 5 ноября.
Касыму Жумагужину было 34 года. Он принимал участие в съемках 25 фильмов, в том числе ленты Сильвестра Сталлоне "Неудержимые-2" и картины "47 ронинов" с Киану Ривзом.