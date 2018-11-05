2018-11-05T04:11:53+03:00
Происшествия

В Казахстане каскадер умер на Хэллоуин после выполнения трюка с повешеньем

Экспертиза установила, что мужчина скончался от острого первичного инфаркта
Юлия ДИВЕЕВА
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В Казахстане каскадер умер после выполнения трюка на вечеринке в честь ХэллоуинаВ Казахстане каскадер умер после выполнения трюка на вечеринке в честь ХэллоуинаФото: СОЦСЕТИ
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В Казахстане каскадер Касым Жумагужин умер после исполнения трюка с повешением во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщила менеджер по коммуникациям группы профессиональных каскадеров Nomad Stunts Евгения Ли.

Как передает портал Today.kz, в субботу в одном из ночных клубов Алма-Аты Касым с коллегами принимал участие в шоу. Он изображал повешенного. Для этого трюка на него надели специальный жилет, который поддерживал его над сценой.

"Касым был закреплен и подвешен за этот жилет. Петля, которую видели зрители, — бутафорская, это часть костюма, она не была затянута", — пояснила Ли.

Она заверила, что все оборудование каскадеров было протестировано и проверено перед началом шоу. За состоянием Жумагужина следил его напарник, которому Касым сигнализировал, что с ним все в порядке. Трюк длился 15 минут, потом мужчину спустили вниз.

Касым сразу же сообщил, что чувствует себя плохо. Товарищи вынесли его на воздух и вызвали неотложку. Прибывшие медики пытались реанимировать каскадера, но в итоге констатировали его смерть.

"Сегодня родные Касыма получили заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором говорится, что смерть нашего коллеги наступила вследствие острого первичного инфаркта миокарда", — отметила менеджер Nomad Stunts.

Церемония прощания с каскадером пройдет 5 ноября.

Касыму Жумагужину было 34 года. Он принимал участие в съемках 25 фильмов, в том числе ленты Сильвестра Сталлоне "Неудержимые-2" и картины "47 ронинов" с Киану Ривзом.

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