Черногорские оппозиционеры обратились за помощью к Путину и Макрону

5 Нояб. 10:35 2018-11-05T10:35:07+03:00

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Депутаты парламента Черногории Андрия Мандич и Милан Кнежевич, которые в своей стране проходят по делу о попытке госпереворота в октябре 2016 года, обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, а также лидерам Франции и Сербии Эммануэлю Макрону и Александру Вучичу.

В своем послании руководители оппозиционного «Демократического фронта» жалуются на действия властей Черногории, а также просят защитить их от, как они считают, политического преследования и «помочь их маленькой стране защитить основные демократические принципы».

«Мы просим вас своим авторитетом великих государств и организаций, которые вы представляете, прекратить кафкианское преследование лично нас и политического союза, который мы представляем», - говорится в письме.

В частности, оппозиционеры обвинили власти Черногории в том, что те ограничили их свободу перемещения, лишив их дипломатических паспортов. В связи с этим руководители оппозиции не могут исполнять свои международные обязательства, передает ТАСС.