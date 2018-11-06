Журнал People назвал самого сексуального мужчину года

6 Нояб. 14:13 2018-11-06T14:14:18+03:00

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Американский журнал People назвал 46-летнего актера Идриса Эльбу самым сексуальным мужчиной года. Британец известен по главной роли в психологическом сериале «Лютер».Эльба с приятным удивлением прокомментировал новость о своем новом «титуле».

- Я такой подумал: «Да ладно, не может быть. Правда что ли?» Через некоторое время я подошел к зеркалу и сказал вслух: «Да, сегодня ты выглядишь так сексуально». Но, честно говоря, для меня это был просто приятный сюрприз, который прибавил мне уверенности в себе,- с улыбкой комментирует 46-летний актер.

Идрис Эльба снялся в таких кинолентах, как: криминальная комедия «Рок-н-рольщик», фильм ужасов «28 недель спустя», боевики «Мальчики-налетчики» и «Тихоокеанский рубеж», полицейская драма «Прослушка» и трилогия «Тор», пишет издание People.

Идрис Эльба стал 33-м «самым сексуальным мужчиной года» по версии журнала People. Впервые, в 1985 году, это звание получил 29-летний актер Мэл Гибсон.

В 2017 году People назвал «самым сексуальным мужчиной года» американского кантри-певца Блейка Шелтона. А в 2016 году это звание получил знаменитый американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон.