2018-11-06T14:42:18+03:00
Происшествия

В Подмосковье перевернулся квадроцикл с пьяным водителем и 3-летним ребенком

Мальчик погиб в больнице
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В подмосковной аварии погиб трехлетний ребенокВ подмосковной аварии погиб трехлетний ребенокФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Подмосковье в результате аварии с квардроциклом погиб маленький ребенок. Трехлетнего мальчика вез отец, однако мужчина не справился с управлением и квадроцикл перевернулся. От полученных травм ребенок скончался. Об этом сообщили в областном управлении полиции

Смертельное ДТП произошло в Волоколамском районе Московской области. Во время аварии травмы получили и отец, и ребенок, однако медикам не удалось спасти малыша.

«Ребенок был доставлен в больницу попутным транспортом, где скончался», - приводит сообщение полиции интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия началась проверка. Сообщается, что водитель квадроцикла в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. По всей видимости, из-за этого мужчина и не справился с управлением транспортным средством. Кроме того, отмечается, что и отец, и сын ехали без специальной экипировки, передает ФАН.

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