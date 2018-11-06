6 Нояб. 16:26 2018-11-06T16:27:13+03:00

В Сирии жителям позволили вернуться в лагерь Ярмук под Дамаском Фото: REUTERS

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Власти Сирии позволили беженцам вернуться в палестинский лагерь Ярмук, расположенный под Дамаском, сообщил представитель пресс-службы генерального командования Национального фронта освобождения Палестины Анвар Раджа в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.

По словам Раджа, об официальном решении сирийских властей относительно возвращения жителей в палестинский лагерь сообщил заместитель министра иностранных дел САР Фейсал Микдад.

В настоящее время в Ярмуке проводят работы по разминированию и разбору завалов. Власти считают, что такое решение подарит палестинцам и сирийцам спокойствие.

Напомним, бои в в пригородах Дамаска длились шесть лет, с 2012 года. Все эти годы боевики контролировали территорию. В мае 2018 года сирийской армия при поддержке российской авиации удалось освободить провинцию Дамаск от террористов. Самые ожесточенные бои проходили в Ярмуке и Восточной Гуте.

Ранее kp.ru писал, что сирийские войска выбили ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) из квартала Ярмук в Дамаске.